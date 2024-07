Air Transat : Trois belles actualités à retenir !

Le 24 juin dernier, Air Transat a remporté le prix de la Meilleure compagnie aérienneaux World Airline Awards 2024 de. La cérémonie de remise de prix s’est déroulée à l'emblématique Fairmont Windsor Park, en Angleterre. Miguel Teixeira, Vice-Président, service en vol et expérience client d'Air Transat, ainsi que des membres de l'équipage d'Air Transat, étaient présents pour accepter ce prix prestigieux.Miguel Teixeira a déclaré : « Il est extrêmement gratifiant de recevoir à nouveau ce prix. Il reflète notre engagement à offrir à nos passagères et passagers une expérience de voyage exceptionnelle et témoigne des améliorations remarquables que nous avons récemment apportées à nos produits et services à bord. Les efforts continus de notre équipe pour faire de la satisfaction de la clientèle une priorité nous permettent de répondre aux attentes de celles et ceux qui choisissent de voler avec nous, et même de les dépasser. »Le prix de la «» représente la satisfaction des passagères et passagers à l'égard du produit et des normes de service du personnel que les compagnies aériennes loisirs offrent à la clientèle en vol et à l'aéroport.Rappelons qu’Air Transat a remporté ce prix en 2012, 2018, 2019, 2021, 2023 et maintenant en 2024, en plus d’avoir remporté le prix de « Meilleure compagnie aérienne loisirs en Amérique du Nord » en 2022.Pour plus d’information cliquez ici