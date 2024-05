Air Transat connecte la France à la République Dominicaine 🔑

TourMaG - Concernant cette construction tarifaire entre Paris, Montréal et la République Dominicaine, vous allez travaillez sur le yield pour offrir des tarifs ?



Cyril Cousin : Nous nous améliorons c’est certain et le volume de réservations que nous avons fait nous confirme un bon positionnement d’une manière générale.



Punta Cana au départ de Montréal est un axe majeur, un axe historique. C’est la principale destination en volume au départ de Montréal en hiver et c’est vrai dans les pics de saisonnalité durant les vacances d’hiver. Je ne peux pas promettre qu’on sera les moins chers.



TourMaG - Les problèmes rencontrés par le motoriste Pratt & Whitney obligent Air Transat à clouer des appareils au sol. Est-ce que cela a des répercussions sur le programme des vols au départ de la France ?



Cyril Cousin : Oui hélas. Nous devions annualiser notre vol Nantes – Montréal et ces problèmes ne nous permettent pas de le faire. C’est un préjudice majeur.



Nous avons également identifié des gros potentiels entre Montréal, Fort de France et Pointe à Pitre en été, des étudiants, des touristes mais pour l’instant ces problèmes ne nous permettent pas de nous positionner.



*Au départ de Marseille le vendredi