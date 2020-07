Air Transat reprend ses vols vers la France

Transat a effectué ses premiers vols commerciaux le 23 juillet 2020 jour de la reprise de ses activités aériennes après quatre mois d'inactivité.



La compagnie a opéré trois vols internationaux : Montréal-Toulouse, Montréal-Paris et Toronto-Londres) et trois vols nationaux : Montréal-Toronto, Toronto-Montréal et Toronto-Vancouver.



D'ici le 2 août 2020, c'est l'ensemble de son programme d'été réduit qui compte 24 liaisons sur quelque 20 destinations qui sera mis en œuvre.



« Le 23 juillet est et restera une journée très spéciale dans l'histoire de Transat. Nous reprenons, de manière graduelle, nos activités aériennes après 112 jours d'arrêt, a indiqué Annick Guérard, chef de l'exploitation de Transat. (...) Le ciel s'éclaircit tranquillement et c'est encourageant, mais cela ne veut pas dire pour autant que la crise provoquée par la COVID-19 est terminée. »