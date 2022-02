Près de la moitié des nuits réservées au quatrième trimestre l'ont été pour une semaine ou plus, et une nuit sur cinq l'a été pour des séjours d'un mois ou plus.



L'enjeu pour l'année en cours et les prochaines sera d'accélérer " notre rythme d'innovation et nous concentrer sur trois priorités clés, à savoir vivre n'importe où sur Airbnb, débloquer la prochaine génération d'hôtes et faire d'Airbnb l'hôte ultime, " précise le PDG de l'entreprise.



Tout comme Netflix ou Facebook qui peinent à recruter de nouveaux utilisateurs, Airbnb qui voit son nombre d'hôtes peu progresser, autour des 4 millions.



En plus d'une enquête pour connaître les besoins de ses hôtes, Airbnb doit "être bien plus qu'une place de marché", selon Brian Chesky. Son objectif est d'anticiper les besoins des hôtes grâce à un service plus personnalisé.



"N ous sommes au milieu du plus grand changement en matière de voyage depuis l'avènement des vols commerciaux ", a conclu le PDG de la plateforme.