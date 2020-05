Covid-19 : quel est le plan de Brian Chesky pour sauver Airbnb ?

De ce constat en résulte aussi un repositionnement sur le coeur de métier de la plateforme et une réduction drastique des investissements dans les hôtels, les transports et les studios Airbnb.



Dans le même temps, les dépenses marketing ont été suspendues afin de permettre de générer 800 millions de dollars d'économie, sur l'année 2020.



" Comme je l'ai appris ces huit dernières semaines, une crise vous apporte de la clarté sur ce qui est vraiment important.



Le monde a plus que jamais besoin d'une connexion humaine et je sais qu'Airbnb sera à la hauteur.



Je suis vraiment désolé. Sachez que ce n'est pas de votre faute. Le monde ne cessera de rechercher les qualités et les talents que vous avez apportés à Airbnb… qui ont contribué à faire d'Airbnb, " a conclu le patron d'Airbnb.



Dans le même temps, pour rassurer les clients et les hôtes, la plateforme vient de signer un partenariat avec l'entreprise de nettoyage durable Ekoklean.



Cette nouvelle offre "Ekoklean on demand" sera disponible dès juillet 2020 en France, et permettra de proposer un service de nettoyage et de désinfection des logements de niveau professionnel à leurs voyageurs.



Un kit de nettoyage et de désinfection contenant des équipements de protection individuels écologiques et des produits désinfectants approuvés pour un usage médical seront conçus et proposés par Ekoklean aux hôtes français.



Ce partenariat s'inscrit dans le nouveau protocole mondial d'hygiène et propreté mis en place par Aribnb pour le futur du voyage.