Albane Leluan rejoint Corsair en tant que responsable juridique

Albane Leluan a rejoint Corsair depuis le 17 février 2020 en tant que responsable juridique.



Elle est rattachée à Pascal de Izaguirre, Président Directeur général.



Ancien avocat au barreau de Paris, Albane Leluan " a développé une compétence reconnue en droit aérien, et plus spécifiquement en matière de contrats internationaux de location d'aéronefs, d'assurances, et en droit international privé en général ", indique Corsair dans un communiqué.



Elle a fait ses premiers pas dans le secteur aéronautique en 2009 au sein du département aérien du cabinet Clyde & Co, puis chez Aéroports de Paris.



Juriste de formation et titulaire d’un Master II en Droit des contentieux publics, elle a intégré la Haute Ecole des Avocats Conseils (HEDAC) en 2011, puis le cabinet CHEVRIER & Associés après sa prestation de serment.



Là, elle conseille et représente les acteurs du secteur aéronautique (compagnies aériennes, équipementiers, aéroports et leurs assureurs) devant les juridictions administratives, civiles et commerciales, notamment dans le domaine des dommages avions.



Elle y est également en charge de la négociation, de la conclusion et de l’exécution de contrats relatifs aux aéronefs et leurs équipements pour des compagnies aériennes.