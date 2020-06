Alitalia : reprise des vols Paris CDG vers Milan MXP dès le 1er juillet 2020

Bruxelles (12 vols par semaine, ce sera à partir du 1er juillet) et aussi Brindisi, Lamezia Terme, Naples, Reggio Calabria (2 vols par jour avec chaque aéroport), Pantelleria et Lampedusa (2 vols par semaine avec chacun des deux aéroports, des services saisonniers d'été qui commenceront, respectivement, à partir du 4 et 5 juillet).



En outre, la compagnie a déjà prévu d'augmenter, à partir d'aujourd'hui, le nombre de vols de Milan vers Cagliari (de 4 à 6 vols par jour) et de doubler les liaisons, à partir du 13 juin, vers Catane et Palerme (de 2 à 4 vols par jour avec chacun des deux aéroports).



Au total, avec environ 750 vols hebdomadaires, Alitalia reliera son hub de l'aéroport de Rome Fiumicino à 36 destinations domestiques et internationales.



Au départ de Milan, Alitalia desservira 17 destinations domestiques et internationales t, et Amsterdam, Bruxelles, Londres et Paris) avec plus de 350 vols hebdomadaires.



Tous les vols de passagers sont effectués avec des appareils de capacité réduite, afin de respecter les dispositions de la loi italienne sur la distanciation sociale à bord des appareils.



Les avions d'Alitalia sont désinfectés chaque jour avec des produits désinfectants de grande puissance et, grâce aux filtres HEPA et à la circulation verticale, l'air à bord est pur à 99,7%, comme dans une salle médicale stérile.