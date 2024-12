L'Arabie saoudite a été choisie pour organiser la Coupe du monde de la FIFA 2034, devenant ainsi le deuxième pays du Golfe, après le Qatar en 2022, à accueillir cet événement.Cette décision reflète les transformations rapides du royaume, qui s'estElle s'inscrit dans le cadre du plan Vision 2030 visant à attirer 150 millions de touristes par an et à renforcer son économie sportive.Des stars comme Lionel Messi et Cristiano Ronaldo y jouent un rôle d'ambassadeurs, malgré des accusations de "sportswashing" assumées par Mohammed ben Salmane, prince héritier d'Arabie saoudite et Premier ministre, dont le pays connait une croissance du PIB de 1 % grâce au sport et vise, grâce au sport 1,5 % de plus.Cependant, la décision suscite des préoccupations sur les droits de l’homme et la sécurité des travailleurs migrants, amplifiées par les critiques adressées au Qatar lors de sa propre Coupe du monde. Amnesty International et d'autres organisations craignent des discriminations, des expulsions forcées et l'exploitation des travailleurs.Côté logistique, l’Arabie saoudite semble mieux préparée que le Qatar, après avoir effectué des investissements massifs dans les infrastructures touristiques et sportives de cinq villes hôtes : Riyad, Djeddah, Al Khobar, Abha et NEOM.