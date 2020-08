Amadeus : de nouvelles responsabilités pour Jamel Chandoul, Bertrand Poey et Ludovic Dubois

Dans le même temps, il sera remplacé par Bertrand Poey. Ce dernier assumera le poste de Directeur Commercial, Business Travel Agencies, France, Espagne, Portugal et BeNeLux.



Ce n'est pas vraiment une nouveauté pour lui, puisqu'il dirige l'équipe globale de delivery (fourniture de solutions) dédiée aux agences de voyages d'affaires et pilote des équipes globales, basées sur les cinq

continents.



A compter du 1er septembre, Ludovic Dubois assumera la fonction de responsable commercial et responsable du site Gestour.



Ludovic a rejoint Amadeus Gestour en 1993 et occupe actuellement le poste de Responsable Commercial.