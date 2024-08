Angers : la Poste va laisser la place à un hôtel voco Une centaine de chambres. Et, aussi, un restaurant et un espace événementiel ouverts sur la ville

L'ancien bâtiment de la poste d'Angers va se reconvertir dans l'hospitalité haut de gamme avec un hôtel voco attendu en 2027, après une rénovation de fond en comble qui démarrera à la fin de cette année. Cette ouverture permettra au groupe hôtelier IHG d'élargir sa présence en France.



Rédigé par PAULA BOYER le Mercredi 28 Août 2024

LWS Hospitality, exploitant français d’immobilier, a signé un contrat de franchise avec le groupe hôtelier international IHG Hotels & Resorts pour la conversion et l'exploitation de l'ancien bâtiment de la Poste à Angers.



Ce partenariat stratégique qui marque une étape importante dans le développement de LWS Hospitality, va permettre à IHG d'élargir sa présence en France avec une nouvelle adresse prestigieuse.



Situé dans le cœur historique, à deux pas de la Place du Ralliement, à l'angle des rues Saint-Julien, Franklin Roosevelt et Saint-Martin, la Poste d'Angers est un bâtiment emblématique qui date de la fin des années 30.



Il sera transformé en un hôtel premium (4 étoiles), de la marque voco hotels, et complètera l'offre hôtelière de la ville dont il a l'ambition de contribuer à renforcer l'attractivité touristique et économique.



Le projet prévoit la rénovation complète de l'ancienne poste tout en conservant son caractère historique unique. Les travaux de rénovation débuteront au 4ème trimestre 2024, l'ouverture est prévue au 1er trimestre 2027.



L'agence Roque Intérieurs a été mandatée pour mener à bien cette réhabilitation.



Après travaux, l'hôtel proposera des chambres annoncées comme " modernes et élégantes" . Pour l'heure, leur nombre n'est pas précisé mais la presse angevine parle d’une centaine de clés.



Une marque qui a le vent en poupe Lancée en 2018, la marque voco Hotels est rapidement devenue la marque à la croissance la plus rapide au sein de la collection Premium d'IHG Hotels & Resorts, avec des propriétés dans 18 pays et de nouveaux hôtels sur le marché ouvrant au Japon, au Kenya, en



Conçus pour se démarquer de la concurrence, les établissements voco entendent se distinguer par leur charme individuel et invite les clients à vivre une expérience différenciante tout en garantissant la fiabilité d'une marque mondiale.



Avec un portefeuille de 19 marques hôtelières, le groupe hôtelier international IHG compte plus de 6 000 hôtels ouverts dans plus de 100 pays, et plus de 1 900 en cours de développement.



