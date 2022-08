Appel du Large : PONANT relance son roadshow

Ponant relance son roadshow baptisé l'Appel du Large dans 4 villes Bordeaux, Lyon, Cannes et Aix-en-Provence. L'élèvement se clôturera les 11 et 13 octobre 2022 (voir encadré).



La première session (du 10 mai au 9 juin) avait déjà accueilli plus de 1000 participants.



Des conférences avec un Commandant et Ambassadeur Ponant ainsi qu'avec un guide naturaliste y sont organisés.



Grâce à des écrans LED géants, des tables tactiles, des longues vues en réalité virtuelle, et des casques en réalité virtuelle, les participants pourront découvrir de manière immersive les destinations de la compagnie.



Des maquettes de navires permettront également de visualiser l’intérieur des navires en réalité augmentée.