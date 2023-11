Artheau Aviation s'appuie sur l'expertise de Carbone 4 🔑

En un peu plus de dix ans, Artheau Aviation a donc fait le pari de se développer sur plusieurs segments, et emploie aujourd'hui une quinzaine de salariés.



« Nous essayons d'équilibrer nos différentes activités en fonction des moyens que nous avons mis dans chaque équipe, avec une marge d'exploitation d'environ 28% sur le cargo, idem sur l'affaires et sur le commercial et les 16% restants sur le sport , précise Roch Artheau. L'idée est d’aller vers une progression du chiffre d'affaires en ligne avec tout cela.



Et si demain nous connaissons une crise économique qui plombe l'aviation d'affaires, il y aura ce phénomène de vases communicants qui va nous permettre de basculer sur le cargo ou les autres activités pour prendre le relais. Cela nous permet d'être plus sereins  », ajoute-t-il, alors qu'Artheau Aviation a déjà été sacré 4 fois « Champion de la croissance » par Les Echos, et a aussi fait partie des champions de la croissance en Europe en 2019 et 2022 du Financial Times.



« Cela récompense à la fois le travail des équipes et la fidélité de nos clients.



Nous avons un taux de reconduction très important et le gros de notre croissance se fait de manière organique, ce qui nous permet d'enregistrer une croissance de plus de 100% sur les deux dernières années. Elle devrait se situer entre 50 et 70% en 2023  », ajoute Roch Artheau qui recrute actuellement cinq nouveaux collaborateurs, après avoir ouvert un bureau à Nice - dédié à l'aviation d'affaires - en juin dernier, et une antenne à Monaco.



Artheau Aviation dispose aussi de bureaux à Paris et tout près d'Aix-en-Provence. « Je crois beaucoup au maillage et à la proximité, avec ces différentes antennes. C'est important d'être au contact des aéroports et des compagnies aériennes pour renforcer notre qualité de travail  », estime le directeur, qui n'exclut pas d'ouvrir une antenne à l'étranger en 2024.



Trois projets seraient à l'étude en Europe.