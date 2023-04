Tourisme : Jean-Marc Jancovici conseille aux pros "d'avoir un plan B"

Si tel est le cas, alors tout le secteur devra se repenser.



" Dans le cadre de la décarbonation de l'économie, il est risqué de parier sur le tourisme lointain à l'avenir.



Dans le monde fini, sa baisse se fera en effet de gré (baisse organisée et rapide des émissions de l'avion, que la technique ne peut compenser) ou de force : pénuries croissantes d'énergie fossile, et/ou restrictions brutales de déplacement issues d'événements cohérents avec beaucoup de monde et moins d'énergie : pandémies, crises politiques ou économiques, etc.



Il serait sage d'avoir un plan B un peu à l'avance, " estime Jean-Marc Jancovici.



Alors que les compagnies low-cost gagnent du terrain même sur les trajets nationaux, le tourisme va devoir se repenser et les touristes changer leurs habitudes.



Il est conseillé donc de mettre fin à la dépendance par les compagnies aériennes des aides des régions, créer de nouveaux services de micromobilité sur les sites de vacances et s'intéresser au cas des loueurs de voitures.



De plus, le rapport recommande que " de provoquer un changement de comportement implique, en pratique, de transformer le cadre collectif tel que la désirabilité, l’accessibilité ou la légitimité, d’une société qui est aujourd’hui structurée autour de la valeur de l’abondance.



La valorisation sociale de la suffisance doit devenir un projet sociopolitique, associé à des promesses positives. "



La transition est donc entre les mains des institutions, des entreprises et des consommateurs/voyageurs.