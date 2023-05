Artisanat : TUI Care Foundation soutient deux projets au Mexique et au Pérou

Dans la région mexicaine du, les communautés mayas économiquement défavorisées souffrent d'une inégalité socioéconomique et d'une perte d'identité culturelle.En collaboration avec l'entreprise familiale basée à Mérida Donia Way, le projet TUI Colourful Cultures Mexico a donné naissance à un personnage qui va contribuer à la préservation de la culture indigène maya exceptionnelle et variée et à sa promotion au sein de la population locale et des groupes de touristes.. La vente de ces produits permettra d'assurer un revenu à 10 artistes indépendants issus de communautés mayas avec qui le projet coopère. Vingt artisanes vont également recevoir une assistance technique et apprendre de nouvelles compétences grâce au projet par le biais d'ateliers abordant des thèmes comme la vente, les coûts et la production.Ces deux projets font partie du programme international, qui a pour objectif de protéger l'héritage culturel et de soutenir des locaux créatifs dans des destinations touristiques comme la Zambie, la Turquie et le Kenya.