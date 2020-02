Asie : MSC Croisières modifie le parcours du MSC Bellissima

Ainsi, les escales en Chine continentale, Hong Kong et Taïwan ont été remplacées par Laem Chabang (Bangkok) en Thaïlande ; à Phu My (Ho Chi Minh City) au Vietnam et une journée supplémentaire à Kobe.



Pour rassurer ses clients, MSC Croisières a pris une série d’actions préventives à l’échelle de toute sa flotte. L’accès à bord des navires MSC Croisières est strictement interdit à toute personne ayant voyagé en Chine continentale, à Hong Kong ou à Macao au cours des 30 derniers jours.



Des dépistages ont été mis en place et toute personne ayant de la fièvre, un état fiévreux, des frissons, une toux ou des difficultés respiratoires se verra refuser l’accès à bord.