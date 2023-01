Appli mobile TourMaG



Ask Me France passe à l'accompagnement personnalisé L’agence de service immobilier complète son offre de locations

L’agence de service immobilier Ask Me France, dédiée à la location touristique, professionnelle et événementielle de biens d’exception, complète son offre de locations avec une prestation de conciergerie.

" Le marché du tourisme de luxe représente aujourd’hui 14% des revenus du secteur, ce qui en fait un segment à la croissance hautement compétitive ", constate l'agence de service immobilier Ask Me France qui a décidé de se positionner résolument sur ce secteur.



L’une des tendances-clé qui modèle, depuis ces dernières années, le marché du tourisme de luxe, poursuit Ask Me France, dans un communiqué, " est l'augmentation des voyages intergénérationnels.



Les familles sont à la recherche d’opportunités leur permettant de passer du temps ensemble de façon qualitative tout en resserrant leurs liens ".



Pour répondre au mieux à ces voyageurs exigeants, l’agence de service immobilier a donc sélectionné, pour des locations de courte (1 nuit) ou de moyenne durée (jusqu'à douze mois), des logements atypiques haut de gamme mais spacieux en Ile-de-France, sur la Côte d’Azur ou en Lorraine.



En voici quelques exemples : un luxueux appartement rue de Rivoli à Paris (à partir de 800 € la nuit) ; un loft de 105m2 au décor vintage situé dans le 11e arrondissement de Paris, près du Canal Saint Martin et de la Place de la République (à partir de 1 350 €/ jour) ou encore une somptueuse villa de 260 m2 sur la Côte d'Azur, avec 7 chambres, 7 salles de bains et piscine.



Un nouvel accompagnement personnalisé Cependant, l'agence a pris conscience qu'une offre d'hébergements, aussi magnifiques soient-ils, ne suffisait plus forcément.



Elle a donc décidé de compléter son offre de location avec une prestation de conciergerie. Autrement dit un accompagnement personnalisé avec, selon les besoins, chauffeurs privés, photographes, guides touristiques cuisiniers, traiteurs à domicile et livraison du petit-déjeuner...



L'objectif ? Que " l'expérience exclusive (vécue dans un logement haut-de-gamme) provoque une émotion unique ! ", précise encore l'Agence.



Par ailleurs, Ask Me France annonce l'ouverture, en avril 2023, d'un "concept-store" à Saint-Tropez, au cœur du village, à côté de l'église.



Cette boutique proposera une sélection de produits de beauté et bien-être, de décoration et art de la table, de prêt-à-porter et accessoires, de bijoux fantaisies et haute joaillerie et aussi de jeux, décoration et prêt-à-porter de 0 à 7 ans. Ces produits seront aussi en sur l’e-shop du concept-store, à compter d'avril prochain.

