Assur-Travel a dressé son Top 5 des destinations plébiscitées pour cet été

En tête de liste : les pays du Sud

En numéro 1 on retrouve l’Espagne, suivie de près par la Grèce et l’Italie…

Situées à quelques heures d’avion de la France, ces 3 destinations ont toujours eu le vent en poupe pour les vacances d’été. En effet, elles présentent de nombreux points positifs : la garantie d’avoir des températures dignes d’un mois d’été, des paysages qui mêlent à la fois mer et montagne et une grande variété d’activités.



L’Espagne est une destination qui attire des vacanciers du monde entier depuis toujours. Avec ses 3 000 km de plage, ce pays est synonyme de soleil en été, car il y fait toujours beau.

Si elle plait autant, c’est très certainement par ses nombreux atouts : les plages, la cuisine, et l’ambiance qui y règne pour les vacanciers qui souhaitent faire la fête. De plus, cette destination reste accessible à toutes les bourses.



Sa gastronomie, sa riche histoire, ses plages paradisiaques, son climat méditerranéen...

La Grèce est une destination qui fait rêver surtout ses nombreuses plages paradisiaques.

La réputation des Grecs n’a pas d’égal : l’authenticité et la générosité de la population font de ce pays une destination toujours très appréciée.

La Grèce, c’est aussi ses îles légendaires. Les Cyclades, la Crète, Rhodes, Corfou… Il existe plein d’îles différentes qui ont chacune leurs trésors à offrir.



Gastronomie, diversité des paysages, culture et histoire, ambiance festive…

L’Italie regorge de merveilles, et vaut la peine que l’on s’y rende.

Si sa situation au cœur de la Méditerranée attire le tourisme balnéaire, le pays présente d’autres attraits touristiques.

Avec pas moins d’une cinquantaine de sites culturels inscrits sur la liste du Patrimoine Mondial de l’Unesco, l'Italie est potentiellement le pays le plus riche pour son patrimoine culturel et historique.