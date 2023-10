Assur-Travel facilite le parcours formation de ses partenaires ! A l’écoute des besoins de ses partenaires, Assur-Travel équipe et forme ses agences de voyages et tour-operators avec les meilleurs outils digitaux et humains.

Présent sur le marché de la mobilité internationale depuis une vingtaine d’année, Assur-Travel est devenu l’un des leaders français sur le marché des assurances voyage.

Avec plus de 800 partenaires distributeurs agences de voyage et 700 tour-operators, via plus de 500 courtiers d’assurance français, l’entreprise Lilloise a réussi à s’imposer sur un marché ultra concurrentiel. Ses forces : savoir se réinventer et s’adapter aux besoins des professionnels du voyage.

Rédigé par Caroline Senkowski le Lundi 30 Octobre 2023



Assur-Travel à l’écoute de ses partenaires



En tant que courtier grossiste gestionnaire, Assur-Travel a bâti des gammes d’assurances voyages « à la carte » dont la dernière née « COLIBRI » a des tarifs très compétitifs. Cette offre exclusive à garanties optionnelles, accorde plus de souplesse aux agences et Tour-operators qui font face à des clients de plus en plus exigeants, particulièrement depuis la crise Covid.



Les clients veulent des garanties qui leur correspondent, qu’ils comprennent et qui servent en cas de coup dur. Et surtout à des coûts raisonnables et qui les rembourse rapidement.



L’entreprise Lilloise propose également aux professionnels du tourisme de nombreux outils, afin de les accompagner dans la vente du produit d’assurance voyages.





Des moyens techniques pour faciliter la gestion



L’ouverture de code auprès de notre service commercial, vous donne l’accès à de nombreux outils pour faciliter la compréhension de nos produits.

Par exemple, une plateforme de e-learning ergonomique avec une formation qui balaye l’intégralité des sujets sur la thématique de l’assurance voyages : mémos pour bien comprendre les garanties des contrats proposés aux clients, et les expliquer avec des mots simples. Le site comprend un maximum d’exemples concrets, des techniques de vente, comment déclarer un sinistre, des informations sur le cadre réglementaire de la profession etc...

On y retrouve aussi des sujets propres à l’activité des professionnels du tourisme.

Vous pouvez ainsi apprendre à votre rythme, sans vous mettre de pression sur des délais impartis. Les QCM sont ludiques et sous forme de quizz.

A la clé : une certification qui permet de valider son parcours de formation !



Un comparateur Cartes Bancaires a également été développé par Assur-Travel. Il permet de visualiser les garanties de votre produit d’assurance voyage versus les garanties de la carte bancaire de vos clients. Et ce quelque soit la carte bancaire. Que ce soit une « classic », une « gold », une « infinite »…quelle que soit la banque, notre comparateur va mettre en rouge les trous de garanties souvent nombreux des cartes bancaires.

La principale objection qu’entendent de leurs clients les agents de voyage est « Je n’ai pas besoin d’assurance car j’ai une carte Visa 1er ou Visa Infinite ». Et oui, le marketing, les campagnes télé et les réseaux sociaux des groupes bancaires sont efficaces. De nombreux clients se croient parfaitement couverts jusqu’à ce qu’ils aient un vrai problème lors d’un séjour à l’étranger.

Grâce à cet outil, vous pouvez présenter à votre client un tableau comparatif des garanties Assur-Travel et de leur carte bleue. Le programme met aussitôt en évidence les « + » par rapport à la carte et fournit un comparatif détaillé.

Ce comparateur sera votre meilleur allié dans votre rôle de conseiller expert tout en étant parfaitement objectif ! Et bien sûr par ricochet permet aussi de vendre plus d’assurances voyages.



Un espace extranet de souscription est mis à disposition de toutes nos agences de voyages partenaires.

Souscriptions des contrats, déclarations et suivi de sinistre en temps réel, conditions générales de vente, montant des incentives…Il permet également un accès rapide aux outils tels que le comparateur CB justement.



Enfin, toujours dans l’objectif d’une totale automatisation des souscriptions, de gain de productivité et de centralisation des informations, des webservices et API ont été mis au point par nos développeurs informatiques afin d’intégrer la vente de l’assurance à celle du voyage.



Un accès à des outils digitaux pensés pour vous faciliter la gestion de votre activité et gagner en productivité !





Des moyens humains pour des réponses sur-mesure



Tous basés à Villeneuve-d’Ascq dans le Nord de la France, la plupart des salariés chez Assur-Travel parlent plusieurs langues.

Afin d’assurer un SAV efficace et pour faire face à la recrudescence de l’activité, le service indemnisation compte 10 nouvelles personnes recrutées ces 6 derniers mois.

C’est une quarantaine de personnes qui ne sont là que pour traiter au mieux vos dossiers et répondre à toutes vos questions, immédiatement, par téléphone ou mail.

Notre mot d’ordre : assurer des délais de gestion et surtout de remboursement qui n’excèdent pas 5 jours !



Pour nos clients grands comptes nous allons encore plus loin en leur dédiant un gestionnaire : ainsi, il connait tous les process et peut répondre à chacune des problématiques du client. Une relation de confiance est instaurée entre les deux parties, et la communication est facilitée.



Enfin, pour animer le réseau, nous proposons des webinaires et formations en distanciel ou présentiel (sur demande), selon les besoins et thématiques de nos partenaires.

Une newsletter est éditée chaque trimestre, pour informer de nos dernières actualités.



Si vous souhaitez travailler avec une entreprise à taille humaine, avec des interlocuteurs qui vous apportent des réponses sur-mesure, n’hésitez à pas à choisir Assur-Travel pour vous accompagner.





Contactez-nous pour offrir le meilleur de l’assurance voyage à vos clients !





service.commercial@assur-travel.fr



www.assur-travel.fr



Suivez Assur-Travel sur les réseaux !



Pour toutes vos demandes liées à votre activité commerciale (propositions / devis, émission de contrat et paramétrage, avenant, émission ou modification de notice, de changement de tarif...), n'hésitez pas à contacter nos équipes à l'adresse suivante :Suivez Assur-Travel sur les réseaux !

Autres articles Covid-19 : Assur-Travel lève l’exclusion épidémies sur ses contrats-phares

Lu 247 fois

Notez

Dans la même rubrique : < > La Laponie suédoise de Quartier Libre : 2 séjours multi activités pour une expérience unique ASSUREVER a plus d’un atout dans sa manche !