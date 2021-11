Assurance, wifi, traduction... Airbnb présente 50 nouvelles fonctionnalités !

Cet onglet propose "un compte à rebours jusqu’à l'arrivée du voyageur, les informations sur l’entrée dans les lieux, les réservations actuelles et à venir et des suggestions d’expériences personnalisées..."



Certaines de ces fonctionnalités telles que AirCover, la vérification Wifi ou le contrôle de l'accessibilité sont disponibles pour tous les utilisateurs dès aujourd’hui.



Translation Engine et l’onglet Voyages améliorés seront lancés d’ici la fin de l’année.



Dans un communiqué de presse Airbnb souligne que "Bien que la vie semble revenir à la normale, avec un retour aux bureaux dans le monde entier, la façon dont les voyageurs utilisent Airbnb a changé. À la fin du mois de septembre, 20 % des nuits réservées sur la plateforme correspondaient à des séjours d'un mois ou plus - atteignant ainsi un record en termes de réservations pour cette catégorie depuis les débuts de la plateforme - et ces séjours de longue durée sont devenus la catégorie qui connaît la plus forte croissance sur Airbnb."