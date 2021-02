Atream acquiert les murs du Belambra "le Domaine de Mousquety"

« Avec cette nouvelle acquisition, la SCPI Atream Hôtels renforce son patrimoine immobilier dédié à l'industrie touristique en France et poursuit ainsi sa stratégie. Nous nous réjouissons de nouer à cette occasion un premier partenariat avec le groupe Belambra. Nous sommes par ailleurs ravis d'avoir bâti via cette opération une solution d'investissement long terme au service de nos clients. Preuve s'il en fallait qu'Atream permet, par ses investissements, de contribuer à l'attractivité, plus que jamais essentielle, de la France et de ses régions. »Pascal Savary, Président d'Atream.