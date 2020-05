Atream annonce l’acquisition de l’hôtel NH Erlangen en Allemagne

Avec cette 5ème acquisition en Allemagne, Atream consolide sa position sur le segment stratégique de l’immobilier hôtelier en Europe.



Un établissement 4* bénéficiant d’un emplacement privilégié au cœur d’une zone urbaine à forte fréquentation. Un actif exploité par NH Hotel Group, une enseigne de référence, à travers un bail long terme.



Situé en centre-ville d’Erlangen, l’une des plus grandes villes de Bavière, à moins de 25 minutes de l’aéroport international de Nuremberg, l’établissement hôtelier bénéficie d’un emplacement au cœur d’une zone à forte fréquentation touristique et d’un pôle d’excellence technologique et universitaire.



L’hôtel NH Erlangen est par ailleurs idéalement placé à proximité d’un centre des congrès réparti sur 15 salles d’exposition pouvant recevoir jusqu’à 3 000 personnes et d’un centre commercial qui accueille chaque année 10 millions de visiteurs.



L’hôtel NH Erlangen, rénové en 2016, est un établissement 4* qui compte 138 chambres, un bar-restaurant et un espace de séminaire. L’acquisition de cet actif est assortie d’un bail long-terme avec le groupe NH, une enseigne de référence, qui compte plus de 350 hôtels dans 28 pays.