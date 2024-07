Attractivité de la France : Bloom Consulting passe au crible les requêtes web

Autre enseignement : la thématique tourisme draine 86,8% de toutes les requêtes, celles liées aux projets résidentiels 9,6%, celles enfin concernant l’économie et l’investissement 3,6%.



Plus de 35% des requêtes sont effectuées depuis l’étranger, et dans l’ordre : USA, Allemagne, Royaume-Uni, Italie, Espagne. Les marchés lointains (USA, Canada, Brésil, Australie, Mexique…) sont ceux qui connaissent la plus forte progression des recherches entre 2022 et 2023 !



Dans l’Hexagone, les seules régions Île-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d’Azur exécutent plus de 50% des requêtes.



Dans ce contexte, le luxe (+34%) tire particulièrement son épingle du jeu sur les marchés lointains.



Cannes et Paris sont les véritables stars de l’évènementiel en cumulant 1/3 de toutes les recherches sur les villes de France analysées. A noter également que les recherches sur le tourisme d’affaires sont atomisées en province et en légère baisse sur Paris.



Enfin concernant les locations saisonnières : les requêtes sur Airbnb se tassent (-6%) notamment sur les marchés français et allemands.