Augustin de Romanet (ADP) : "2020 sera remarquable"

Toutefois, hors Atatürk, le trafic progresse globalement de 2,3% à 218,4 millions de passagers et plus particulièrement de +2,5% sur les plateformes parisiennes, avec 108 millions de passagers qui ont voyagé via Orly ou Roissy.



Et ce malgré « les rénovations de pistes, les grèves diverses ainsi que les pertes sèches dues aux faillites d’Aigle Azur et d’XL Airways » , décrypte Augustin de Romanet.



Le chiffre d’affaires progresse lui de 17,3% à 4700 millions d’euros et l’EBITDA de 5,5% à 1772 millions d’euros.



Dans le même temps, le résultat opérationnel courant ainsi que le résultat net perdent respectivement 2,6 et 3,5%. Des pertes « qui correspondent à la perte d’Atatürk » , d’après Philippe Pascal, directeur adjoint finances, stratégie et administration.



Il poursuit : « les résultats sont bons, difficiles à lire mais preuve d’une bonne croissance organique, surtout à Paris ».



Paris où l'année a été marquée par plusieurs éléments : le dossier public de consultation pour le prochain contrat de régulation économique (2021-2025), les concertations sur le projet du futur Terminal 4, la mise en service du bâtiment de jonction et la rénovation de la piste 3 à Orly, le CDG express, mais aussi la publication de la loi Pacte qui prévoit une éventuelle privatisation d’ADP ainsi que le lancement du fameux référendum d’initiative partagée (RIP).