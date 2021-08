Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme : un été 2021 qui progresse mais qui n'atteint pas les niveaux de 2019

Les taux d'occupation sont plus élevés qu'en 2020, 63% en juillet et 68% en août (contre respectivement 49% et 61% en 2020). En août, ce sont les gestionnaires de résidences de tourisme et les propriétaires de meublés et chambres d'hôtes qui enregistrent les meilleurs taux d'occupation (74% et 75%).



A la différence de l'année dernière, les hôtels et les hébergements collectifs affichent à nouveau de bons résultats avec des taux d'occupation moyens de 64% et 67%. Le tourisme urbain reprend également des couleurs : 32% des prestataires affichent une fréquentation en progression par rapport à 2020 contre 24% en moyenne dans les autres types d'espaces (campagne, stations et montagne).