Auvergne : comment Voyages Seyt s'adapte aux nouvelles attentes de ses clients [ABO]

Avec une flotte de 250 autocars (dont 20 de grand tourisme), 2 agences de voyages, plusieurs services de production groupes, l’heure est aujourd’hui à la stabilité pour Voyages Seyt - Photo : Voyages Seyt
Chez les Seyt, on a la passion de l’autocar chevillée au corps depuis près de 80 ans.
Depuis 1947 plus exactement, à l’époque où Jean Seyt a lancé l’entreprise en assurant un service de transport régulier entre Saint-Flour (dans le Cantal) et les villages avoisinants.
L’activité tourisme, quant à elle, a réellement pris son envol avec la deuxième génération - incarnée par Éliane et Michel Seyt.
Si ce nom vous parle, c’est peut-être parce que le dirigeant de Voyages Seyt a été durant plus de dix ans, président de la FNTV au niveau national.
En plus d’être autocariste, il a choisi de représenter et de défendre sa profession au sein des instances - FNTV, Réunir - et il continue !
Voyages Seyt en pleine expansion depuis 2022
La "grande famille" des Voyages Seyt et ses autres marques (Coudert, Robin, Migratour, Schmitt) réunit quelque 250 collaborateurs - Photo : Voyages Seyt
Mais depuis une quinzaine d’années, lui et son épouse peuvent également compter sur leurs enfants, Emmanuelle et Pierre-Jean (qui siège aussi au conseil exécutif de la FNTV), ainsi que leur belle-fille Élodie, pour prendre progressivement les commandes de l’entreprise... laquelle s’est bien développée depuis 2022 !
« Accompagnés de l’expertise de Michel et d’Éliane, nous avons procédé à plusieurs opérations de croissance externe », nous explique Elodie Seyt, la directrice commerciale et production groupes de Voyages Seyt.
Parmi elles, les autocars Coudert à Issoire (63) et les autocars Schmitt au Puy-en-Velay (43) en 2022, ainsi que Migratour et son agence franchisée Havas Voyages toujours au Puy-en-Velay en 2023.
A noter que depuis 2014 déjà, la famille Seyt a intégré les autocars Robin à Vertaizon (63). « Nous avons conservé les entités et les marques de chacune des entreprises, car elles ont un ancrage territorial assez fort », poursuit Elodie Seyt.
Aussi, quand on lui parle du « Groupe Seyt », la directrice communication préfère employer les termes de « grande équipe » ou de « grande famille » pour désigner les quelque 250 collaborateurs des différentes sociétés.
Une vingtaine d'autocars de grand tourisme
Si leur profil d’entreprises familiales les rapproche déjà naturellement les unes des autres, un remodelage graphique a été entrepris pour créer davantage d’harmonie entre les marques.
« Nous avons élaboré une charte graphique et choisi comme dénominateur commun le Y de Seyt, qui forme aussi le signe de l’humain », précise Elodie Seyt.
Avec une flotte de 250 autocars (dont 20 de grand tourisme et 8 de plus petite taille permettant des fonctions mixtes), 2 agences de voyages, plusieurs services de production groupes, l’heure est aujourd’hui à la stabilité pour la famille Seyt. « Cette croissance externe demande désormais beaucoup d’investissement en temps. Il nous faut notamment former les équipes et parfois recruter ».
Les hommes de la famille ayant eux-mêmes été conducteurs au début de leur carrière, la direction a bien conscience des avantages comme des contraintes du métier. « Nous avons la chance d’avoir des conducteurs très investis. Sur la partie grand tourisme, certains clients reviennent chez nous pour le chauffeur ! », témoigne à ce sujet la directrice communication.
Les investissements sont donc conséquents pour conserver les salariés, mais aussi pour proposer une flotte dernier cri. « Tous nos autocars grand tourisme ont moins de 3 ans, ils respectent la Norme Euro-6 et notre personnel est formé à l’éco-conduite ».
Des groupes plus petits, des clients qui changent
Rien qu’en 2025, six autocars neufs de grand tourisme - des Mercedes Tourismo - ont rejoint la flotte. Mais face à la demande des clients de partir en groupes plus restreints, le voyagiste doit s’adapter.
« Ces nouveaux cars de 12 mètres de long sont modulables avec 40, 45 ou 49 fauteuils ; nous pouvons aussi installer des salons à l'arrière, avec des tables pour que les clients soient plus à l'aise, qu'ils ne soient pas perturbés par des fauteuils vides s'ils sont moins nombreux, commente Elodie Seyt.
Mais, rappelle-t-elle, l'avantage de partir en groupe au départ, c'est que le tarif est plus intéressant pour le client. Quand on fait des prix sur une base de 15, 20 ou 25 passagers dans des grands cars, le tarif commence à devenir moins intéressant pour l'usager ».
Cette tendance à la baisse du nombre de participants dans les groupes n'inquiète pas au-delà Elodie Seyt. Elle en est convaincue : « il y aura toujours des clients qui voudront partir en voyage organisé et avec d'autres personnes et les autocaristes ont tout intérêt à décrypter au plus vite les nouvelles attentes de leurs clientèles.
De notre côté, nous notons par exemple, une déperdition au niveau des clubs du 3e âge car, au niveau des présidences de ces clubs, il y a toujours moins de bénévoles, commente la directrice de production groupes.
En revanche, les seniors plus jeunes et actifs demandent des voyages de groupes, sur des thématiques notamment. Nos séjours musicaux, alliant voyage, danse et orchestre, fonctionnent très bien ».
Elle poursuit : « Aujourd'hui, le tourisme en autocar en Europe repart de plus belle, notamment parce que c'est compliqué de faire du groupe avec du low cost.
Tous nos départs en Europe fonctionnent : Portugal, Sardaigne, Venise ; par contre, il faut faire attention à ce que l'on propose. Chez Voyages Seyt, on ne proposera jamais des départs où les clients vont rouler toute une nuit dans l'autocar pour arriver à destination. On agrémente le trajet, on le rend confortable ».
Une plateforme de réservation commune à l'étude
Ce sera d’ailleurs l’un des challenges de l’année 2026 pour Voyages Seyt : identifier les freins au voyage de groupes, tout en trouvant des solutions pour mieux personnaliser l'offre, dans l'optique de créer une plateforme de réservation commune à toutes les entités.
« C'est un projet qui va se mettre en place d'ici un an à peu près et qui viendra modifier la manière dont les clients pourront trouver les voyages chez nous, de façon plus segmentée, par tranches d'âge ou par thèmes notamment. En rétrécissant les différentes cibles, nous arriverons mieux à parler à nos clients », explique Elodie Seyt.
Autre challenge : réussir à créer un club de clients fidèles, en s’appuyant notamment sur des événements fédérateurs.
« En octobre, par exemple, nous organisons la 2e édition de notre « voyage privilège », un séjour à petit prix réservé aux clients qui ont fait un voyage avec nous dans l’année. Après Carry-le-Rouet en 2024, nous mettrons le cap sur Saint-Tropez avec environ 150 personnes », commente Elodie Seyt.
De la même façon, et pour permettre au plus grand nombre de voyager, l’autocariste a mis sur pied son « Voyage de l’amitié », à des tarifs promotionnels, qui comprend le transport, l'hébergement dans un hôtel de qualité et les excursions.
Le prochain se déroulera en Espagne, accompagné par les équipes de Voyages Seyt.
Une bonne année 2025 pour Voyages Seyt
Elodie, Emmanuelle, Pierre-Jean, Michel et Eliane Seyt, réunis lors du discours d’ouverture du repas des différentes entreprises en juillet 2025 - Photo : Voyages Seyt
Avec ces nouvelles opérations commerciales, le voyagiste étale ainsi son activité sur les ailes de saison. Car d’une manière générale, chez Voyages Seyt, les équipes sont adeptes du marketing dynamique.
Exit les brochures traditionnelles qui figent la production et les dates de départ sur le papier six mois à l’avance pour un coût financier conséquent. Les calendriers des départs sont décidés deux fois par an et les clients sont avertis des nouveaux voyages via des emailings, des flyers, ou encore les réseaux sociaux.
« Les voyageurs ont du mal à s’inscrire à l’avance, la plupart du temps ils le font 2 à 3 mois avant le départ. Le fait de ne pas programmer de dates sur un catalogue nous permet d’ajuster au mieux les départs en fonction du nombre d’inscrits », explique Elodie Seyt.
Pour mémoire, Voyages Seyt fait voyager entre 250 et 300 groupes chaque année (associations, amicales, GIR, etc.).
A cela s’ajoutent les sorties à la journée, le transport sec (principalement pour les scolaires), les déplacements des clubs sportifs ou encore les trajets entre le Puy-en-Velay et Conques pour les pèlerins avec le « Compostel'Bus ».
Au total, le transport occasionnel et touristique représente un peu plus d’un tiers de l’activité de l’entreprise. En 2025, le voyagiste devrait réaliser un bel exercice, sans pour autant égaler l’excellent cru 2024.
