Auvergne : comment Voyages Seyt s'adapte aux nouvelles attentes de ses clients [ABO]

Rien qu’en 2025, six autocars neufs de grand tourisme - des Mercedes Tourismo - ont rejoint la flotte. Mais face à la demande des clients de partir en groupes plus restreints, le voyagiste doit s’adapter.



« Ces nouveaux cars de 12 mètres de long sont modulables avec 40, 45 ou 49 fauteuils ; nous pouvons aussi installer des salons à l'arrière, avec des tables pour que les clients soient plus à l'aise, qu'ils ne soient pas perturbés par des fauteuils vides s'ils sont moins nombreux , commente Elodie Seyt.



Mais , rappelle-t-elle, l'avantage de partir en groupe au départ, c'est que le tarif est plus intéressant pour le client. Quand on fait des prix sur une base de 15, 20 ou 25 passagers dans des grands cars, le tarif commence à devenir moins intéressant pour l'usager ».



Cette tendance à la baisse du nombre de participants dans les groupes n'inquiète pas au-delà Elodie Seyt. Elle en est convaincue : « il y aura toujours des clients qui voudront partir en voyage organisé et avec d'autres personnes et les autocaristes ont tout intérêt à décrypter au plus vite les nouvelles attentes de leurs clientèles.



De notre côté, nous notons par exemple, une déperdition au niveau des clubs du 3e âge car, au niveau des présidences de ces clubs, il y a toujours moins de bénévoles , commente la directrice de production groupes.



En revanche, les seniors plus jeunes et actifs demandent des voyages de groupes, sur des thématiques notamment. Nos séjours musicaux, alliant voyage, danse et orchestre, fonctionnent très bien ».



Elle poursuit : « Aujourd'hui, le tourisme en autocar en Europe repart de plus belle, notamment parce que c'est compliqué de faire du groupe avec du low cost.



Tous nos départs en Europe fonctionnent : Portugal, Sardaigne, Venise ; par contre, il faut faire attention à ce que l'on propose. Chez Voyages Seyt, on ne proposera jamais des départs où les clients vont rouler toute une nuit dans l'autocar pour arriver à destination. On agrémente le trajet, on le rend confortable ».