Avec le Meraviglia, MSC Croisières opère des départs de New York à l’année

MSC Croisières renforce sa présence sur le marché nord-américain en positionnant pour la première fois au départ de New York un navire à l’année.Il s'agit du, qui est arrivé la semaine dernière dans son nouveau port d’attache, auLe paquebot effectuera différents itinéraires, allant de 6 à 11 nuits :: des itinéraires de 7 à 11 nuits avec des escales comme Miami et Port Canaveral en Floride ; Nassau et Ocean Cay MSC Marine Reserve aux Bahamas ; Cozumel et la Costa Maya au Mexique: dès le mois d’août, des croisières de 5 et 6 nuits seront proposées vers Kings Warf aux Bermudes, avec quelques jours au port pour explorer toute la beauté de l’île: dès les premiers jours de l’automne, des croisières de 10 et 11 nuits avec des escales à Newport, Boston et Portland aux États-Unis, ainsi que Saint John, Halifax, Charlottetown et Sydney au Canada.