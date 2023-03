MSC Euribia : quels divertissements à bord pour les enfants ?

A bord du MSC Euribia, les familles pour opter pour différentes offres :



- Z Active : les enfants et les ados pourront profiter d'un nouveau programme sportif qui comprend entre autres du football, du basket-ball, du Zorb ball, du Pickleball et du Hoverboard.



- MasterChef at Sea Juniors : s'inspirant de l'émission TV à succès MasterChef, l'expérience à bord comprendra une compétition culinaire pour les enfants âgés de 5 à 12 ans. L'expérience leur permettra d'exprimer leur créativité culinaire et d'encourager des habitudes alimentaires saines en utilisant des ingrédients frais et des recettes bonnes pour la santé.



- MSC Dance Crew mettra en scène des équipes de 10 à 17 ans qui s'affronteront pour remporter le titre ultime « d'équipe de danse de l'année ».



- Cabin 12006 - The Secret Game : dérivé de la web série originale "Cabin 12006" de MSC, les jeunes passagers participeront à un jeu d’énigmes. Au programme : musique, vidéos, animations Tik Tok, jeux de mémoire, etc.



- Break the Wall : un spectacle de jeu high-tech immersif où les participants se trouvent devant un mur digital géant qui détermine quelles épreuves surprise seront proposées. Celles-ci devront être exécutées sur scène devant un jury composé de spectateurs.



- Doremiland, Documentary : dans l’esprit d'un documentaire, une émission exclusive sur les voyages sera diffusée dans toutes les cabines accueillant des enfants et des ados, pour offrir des points de vue sur les coulisses de l’offre familiale de MSC Croisières.



- Drone Academy 2.0 : une course de relais de drones se déroulant dans le noir avec des lumières fluorescentes et des drones lumineux. Cette activité comprend des caméras POV et VR pour que les participants puissent s’affronter en équipes pour franchir 15 obstacles le plus vite possible.