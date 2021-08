Avignon : du Palais des Papes aux "livrées cardinalices", en passant par les demeures nobles...

Première étape : le Petit Palais.



Trop souvent délaissé par les touristes, il est l’exemple éclatant d’une ancienne livrée cardinalice, ces demeures d’apparat bâties pour les cardinaux. Il en a existé une vingtaine entre Avignon et Villeneuve-lès-Avignon.



Cour intérieure, jardin ombragé, murs crénelés… sur trois niveaux, la bâtisse a fière allure.



Son apparence monumentale lui vient de sa transformation en palais de l’Evêché puis de l’Archevêché, aux 14e et 15e s.



Récupéré par la ville d’Avignon en 1960, le Petit Palais a conservé sa filiation italienne : depuis 1976, il abrite la collection Campana, un des plus beaux ensembles de primitifs italiens d’Europe, hors de la Botte.



Ceux qui ont admiré la salle Botticelli et ses chefs-d’œuvre « La Vierge et l’Enfant » et « Vénus et trois putti » ne diront pas le contraire…