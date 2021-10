Barceló Hotel Group intègre un nouvel hôtel à Barcelone

Barceló Hotel Group annonce la gestion d'un nouvel hôtel dans le centre de Barcelone. L'hôtel Occidental Barcelona 1929 est un hôtel design de 152 chambres situé à côté de la Plaza de España, à quelques mètres de la Fira de Barcelona.



Pour Jacobo Álvarez, directeur de la région Catalogne chez Barceló Hotel Group, « l'ajout d'Occidental Barcelona 1929 confirme l'engagement du groupe hôtelier à Barcelone avec la gestion de 5 hôtels et plus de 1 000 chambres ».



L'Occidental Barcelona 1929, construit par le cabinet d'architecture bxd et inauguré en 2019, est un immeuble de neuf étages, avec un patio intérieur.



L'hôtel dispose d'une piscine sur le toit terrasse avec un panorama sur Montjuïc et d'un restaurant «Grocs », au rez-de-chaussée, spécialisé dans la cuisine du marché à base de produits locaux.