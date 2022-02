Barrière recrute près de 1300 saisonniers

Les saisonniers bénéficieront du programme de formation « Campus Barrière » lancé par le Groupe en 2019.



Ainsi, tous les profils de candidats sont les bienvenus, aussi bien les débutants que les confirmés.



Pour André Decoutère, Directeur des Ressources Humaines Groupe, « Durant les journées portes ouvertes Barrière, nous repérons de nouveaux talents ; ce sont des moments de rencontres et de partages privilégiés, avec les futurs collaborateurs du Groupe. Nous proposons de former nos nouvelles recrues à nos valeurs et à nos savoir-faire grâce aux Programmes Campus Barrière. Nous garantissons ainsi à nos clients la qualité de service dans tous nos établissements. Nous avons aussi l’ambition de faire vivre à nos saisonniers un moment unique dans des métiers passionnants, qui offre des perspectives d’évolution particulièrement intéressantes. Et qui sait, les embaucher en CDI ! ».