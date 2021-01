Bars et restaurants : ça part mal pour une réouverture mi-février 2021...

Ce n'était un secret pour personne : les restaurateurs et cafetiers vont devoir prendre leur mal en patience, ainsi que leurs clients.



Jean Castex a été clair sur une chose : la réouverture de ces commerces, ce n'est pas pour maintenant !



Alors que le Premier ministre venait de doucher le peu d'espoir qu'il restait aux professionnels de la montagne, il a donné quelques précisions pour les autres acteurs concernés par les fermetures administratives.



" Nous ferons également ce point avec les restaurateurs, propriétaires de bars et salles de sport. L'ouverture sera a minima reportée jusqu'à mi-février, " a précisé le chef du gouvernement.



Et comme le dit si bien Jean Castex la réouverture ce sera au mieux courant février. Selon nos informations, confirmées par différentes sources, c'est plutôt l'échéance de la mi-mars qui a été communiquée aux professionnels du secteur.



" Avant cela, il pourrait y avoir des mesurettes, en cas d'ouverture des stations de ski. Ainsi, les restaurants d'altitude et des hôtels pourraient accueillir du public, " nous rapporte Laurent Duc, le responsable Hôtellerie de l'UMIH.