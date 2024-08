Beachcomber Aventure avec Denis Brogniart : c'est parti pour la 9e édition !

Les agents de voyages qui souhaitent participer à ce Challenge de Vente sont invités à s’inscrire sur le site http://www.beachcomber-aventure.fr et à enregistrer le plus grand nombre de dossiers confirmés dans un des huit hôtels Beachcomber, avec un vol Air Mauritius, avant le 15 décembre 2024.Les départs doivent avoir lieu du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025. Les cinq meilleurs sur les ventes d’hiver (du 1 er octobre 2024 au 30 avril 2025) et les cinq meilleurs sur le total des ventes, ainsi que deux autres participants tirés au sort prendront place à bord d’un vol Air Mauritius à destination de l’ île Maurice en février 2025.