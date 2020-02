Contenu sponsorisé L’île Maurice en famille avec Beachcomber Tours

L’île Maurice est un véritable paradis pour les vacanciers. Ronde et harmonieuse, entre lagons et collines, champs de canne à sucre et jardins de coraux, elle se prête à tous les styles de vacances, et saura ravir aussi bien les petits que les grands. Que l’on voyage avec un bébé, de jeunes enfants ou encore des adolescents, Beachcomber Resorts & Hotels a pensé à tout pour le confort et le bonheur de chacun !

10 bonnes raisons de proposer l’île Maurice en famille avec Beachcomber Tours Destination aux multiples facettes, l'île Maurice ne cesse de nous étonner : centaine d'activités, paysages idylliques, patrimoines culturel et naturel très riches...



Réputée pour être la destination romantique par excellence, elle est également idéale pour des vacances en famille !









1) L’hospitalité naturelle et la gentillesse légendaire de ses habitants



2) De superbes plages, un lagon à explorer



3) Un choix d’hébergement et des facilités parfaitement adaptés à tous les styles de familles



4) Une palette d’activités et d’excursions variées qui sauront ravir les petits comme les grands



5) Un tarif enfant qui s’applique jusqu’à 17 ans ; Repas des enfants gratuits jusqu’à 11 ans (en pension des parents) toute l’année et séjour + pension offert en chambre des parents en basse saison (période variable selon les hôtels – nous consulter)



6) Des températures agréables toute l’année



7) Peu de décalage horaire (3h en hiver ; 2h en été) permettant de ne pas trop bouleverser le rythme et les habitudes des enfants



8) Des vols directs et de nuits avec Air Mauritius et Air France



9) Aucun vaccin n’est exigé



10) La langue française y est largement parlée facilitant ainsi la communication



Le royaume des familles Fidèle à sa tradition d’hospitalité, Beachcomber a fait de ses hôtels de véritables cocons pour les familles.



Un hébergement adapté à toutes les familles

Différentes catégories de conforts : chambres communicantes, suites, duplex, appartements et villas privées avec service hôtelier. Possibilité de loger jusqu’à 2 adultes 6 enfants en chambre communicantes



Des formules tout compris pour ne plus compter

Gratuites pour les enfants de moins de 12 ans à prix réduits pour les moins de 18 ans.

Des infrastructures et activités pour petits et grands De 0 à 2 ans :



Des baby-sitters attentives et disponibles

Chaque hôtel Beachcomber propose un service de babysitting (avec supplément – 24h de préavis). Les baby-sitters, attentives et chaleureuses, prennent en charge les enfants, que ce soit pour une soirée ou une journée entière. Pour faciliter le contact et sécuriser parents et enfants, sauf avis contraire, la même baby-sitter est affectée au service d’une famille pendant la totalité de son séjour.



Babysitting gratuit au Trou aux Biches Beachcomber

pour les nourrissons de 1 à 3 ans en semaine de 13h00 à 16h00.



Des biberonneries à disposition des parents

Les hôtels Trou aux Biches Beachcomber, Victoria Beachcomber, Canonnier Beachcomber et Mauricia Beachcomber, mettent à disposition une biberonnerie permettant aux parents, d'accéder à tous les éléments de base pour prendre soin de leurs bébés pendant leurs vacances.



De 3 à 11 ans : Mini-clubs gratuits dans l’ensemble des hôtels :



• Ouverts tous les jours avec des horaires étendues (de 9h00 à 21h00 – variable selon les hôtels)

• Un personnel qualifié, à l’écoute des enfants et disponible toute la journée

• Des univers conçus spécialement pour les enfants avec jardin privatif

• Des activités originales réparties par thématique : Au kids club, chaque jour est une nouvelle aventure !



Be Creative : ateliers de création, bricolage, dessin, collage, exposition des œuvres...

Be Together : des mini-spectacles avec les enfants auxquels les parents sont invités

Be Sporty : propose des activités sportives (initiation au ski nautique ou au golf), la danse, la chasse au trésor et des jeux comme les Olympiades

Be Eco-friendly : activités en relation avec l’environnement dont le recyclage, les jardins potagers et l’environnement marin

Be Local : propose des pique-niques avec des jeux mauriciens ou des histoires sur le dodo.



De 12 à 17 ans : pour les adolescents, des programmes sur mesure



L’ensemble des hôtels Beachcomber proposent un ensemble de services et d’activités terrestres et nautiques gratuits incluant, selon les hôtels, ski nautique, bateaux à fonds de verre, bateaux à pédales, kayaks, plongée en apnée, tennis, vélos ... Comme leurs parents les adolescents peuvent profiter de tout ce que les hôtels ont à offrir.

Clubs Ados dans les hôtels Victoria, Canonnier et Trou aux Biches avec espace réservé et planning d’activités



« Teens Club Beachcomber »,

Une application mobile gratuite unique, déployée à ce jour dans les hôtels du Nord (excluant le Royal Palm) ainsi qu’au Paradis Beachcomber et au Dinarobin Beachcomber, qui permet, entre autres, de consulter le programme des activités du jour, de partager ses activités, d’échanger entre eux et avec les animateurs, de se repérer dans l’hôtel et de se retrouver entre jeunes.

Spa Beachcomber : « L’art d’un monde merveilleux » Pour les enfants de 6 à 15 ans, les Spa Beachcomber proposent des massages adaptés et des gommages doux. Ils bénéficient également de leur propre gamme de produits aux senteurs sucrées (chocolat, barbe à papa …).



Lune de miel en famille « Familymoon »



Les jeunes mariés partent de plus en plus souvent en voyage de noces avec leurs enfants, Beachcomber a imaginé une offre spécialement pour eux :



• Une réduction de 25% sur le prix des nuits selon la pension réservée pour les couples partageant leur hébergement avec leurs enfants durant leur lune de miel



• Bouteille de vin pétillant ou de champagne à l’arrivée (variable selon les hôtels)



• Pour tout séjour en demi-pension, déjeuners offerts aux couples et aux enfants de moins de 12 ans



• Dès 4 nuits, une expérience Beachcomber en famille offerte aux couples et aux enfants partageant l’hébergement de leurs parents à choisir parmi une sélection



• Une journée de location d’une « mini-moke », croisière coucher de soleil à bord d’un bateau, baptême de plongée, promenade en bateau, …



Des excursions et activités adaptées aux familles Au cœur des hôtels Beachcomber



Admirer les poissons multicolores et les coraux lors d’une balade en snorkeling, balade en bateau à fonds de verre pour les plus petits, initiation au ski nautique ou au golf …

A la découverte de l’île Maurice

Apprendre les secrets de la fabrication du sucre et l’histoire de l’île à travers un parcours ludique adapté aux enfants à l’Aventure du Sucre.



Découvrir l’un des plus beaux jardins botanique au monde et aller à la rencontre des tortues géantes au jardin de Pamplemousse.



Observer les dauphins, baleine et cachalots lors d’une excursion en bateau.



Participer à un cours de cuisine créole en famille avec un chef au domaine des Aubineaux.



Faire une randonnée à Ebony Foret à la découverte de paysages incroyables avec un guide passionné.



Passer une journée au parc de Casela, une véritable réserve qui permet de découvrir une faune et une flore impressionnante à travers diverses activités ludiques : tyrolienne, quad, segway, mini-ferme pour les petits où l’on peut caresser et nourrir les animaux.

Certaines activités sont réservées aux plus grands : interaction avec les rhinocéros et carcal (à partir de 10 ans), interaction et marche avec les lions (à partir de 15 ans ; min. 1m50) …



Passer un agréable moment au Curious Corner of Chamarel, un amusant petit musée sur les illusions d’optique à explorer qui saura attiser la curiosité des petits comme des grands.

L’ILE MAURICE EN FAMILLE DANS UN HOTEL BEACHCOMBER



• En basse saison, le séjour des enfants jusqu’à 17 ans offert selon la base de pension réservée des parents (période variable selon les hôtels – nous consulter).



• Repas des enfants gratuits jusqu’à 11 ans (en pension des parents).



• Un tarif enfant qui s’applique jusqu’à 17 ans.



• Possibilité pour les enfants de partager la chambre de leurs parents ou séjourner dans des chambres communicantes pour plus de liberté.



• Des suites, des appartements ou des villas parfaitement adaptés aux familles, avec 2 chambres et 2 salles de bains séparées.



• Un Kids club gratuit pour les enfants de 3 à 11 ans.



• Des activités gratuites pour les enfants et adolescents, telles que le ski nautique, la plongée en apnée, le kayak, le stand-up paddle, le tennis ou le vélo …



• Un service de baby-sitting sur demande (avec supplément).



