Belfast : des centaines de passagers attendent le départ de leur croisière depuis 3 mois

Le promoteur propose deux options pour les résidents : l'achat d'une des 485 villas pour une résidence permanente - quinze ans a minima, le temps de vie du bateau - ou la réservation de segments de croisière de 35 à 120 jours pour des séjours plus courts.



Les prix commencent à 99 999 $ pour les cabines intérieures, avec, tout de même, des frais mensuels de 3 499$ pour deux personnes. En cas d’absence, il est possible de louer sa villa.



La compagnie promet de « suivre le soleil », assurant ainsi du beau temps toute l’année.



On comprend donc l’impatience de cette passagère qui a témoigné auprès de la BBC : « Je n’ai jamais eu autant besoin de mon parapluie. J’emporte mon imperméable partout où je vais. »



La croisière de l'Odyssey devait desservir plus de 420 ports dans 147 pays en 40 mois