Best Western Premier Opéra Liège Paris supprime tous les plastiques à usage unique

C'est une première collaboration pour Racing for the Oceans, start-up qui accompagne les entreprises sur la voie du Zéro Plastique à usage unique.



Le Best Western Premier Opéra Liège Paris va proposer à la mi-janvier 2020 le concept zéro plastique à usage unique dans son fonctionnement.



Pour rendre cela possible, Racing For The Oceans a en amont réalisé un audit des dépenses en plastique de l’hôtel avant de déterminer sur quels pôles la suppression du plastique était réalisable. Grâce à des fournisseurs partenaires, les changements ont pu être nombreux.



Les bouteilles d'eau en plastique ont été remplacés par des modèles en verre. Une fontaine à eau a également été mise en place dans l’hôtel pour les remplir.



Exit les flacons de shampoings et de gels douche. Ils ont été remplacés par des shampoings et savons en version solides. Enfin tous les emballages plastiques dans les mini-bars des chambres ont été supprimés.