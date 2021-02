Bilan : y a-t-il eu un effet confinement sur les réseaux sociaux en 2020 ?

En tant qu'acteurs du tourisme et observateurs, nous pourrions penser que 2020 a été une année noire pour l'économie, que toutes les industries ont terminé dans le rouge.



Ce n'est pas le cas.



Elle a même été du fait du confinement et des fermetures administratives un formidable booster pour l'activité des e-commerçants et pour les acteurs digitaux de façon générale.



Alors qu'internet a poursuit sa lente mais sereine conquête de la population mondiale, avec 4,66 milliards de personnes dans le monde utilisant le web.



L'augmentation de la présence sur les réseaux sociaux a dépassé celle sur internet, nous rapport le Digital Report de We Are Social et Hootsuite.



Les nouveaux internautes représentaient alors 316 millions (+7,3 %) de personnes supplémentaires, quand Facebook and Co sociaux a séduit 490 millions d'utilisateurs supplémentaires (+13% par rapport à 2019).



Ainsi, les deux courbes se rejoignent de plus en plus, puisqu'il existe dans le monde 4,66 milliards d'internautes pour 4,20 milliards d'utilisateurs de réseaux sociaux.