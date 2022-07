Bonnes vacances à ceux qui partent et bon courage à ceux qui reviennent !

La trêve estivale a sonné pour votre quotidien préféré. Dans la boîte aux lettres, vous trouverez ce vendredi la dernière Newsletter avant la reprise, le lundi 22 août prochain.



Pour autant, on n’a pas oublié le retour des juilletistes : une permanence continuera de fonctionner pendant cette courte pause.



En effet, si la Newsletter quotidienne gagne ses quartiers d’été, vous trouverez chaque jour de nouveaux articles en ligne, des dossiers et même deux séries de l’été, signées respectivement de Josette Sicsic et Michel Messager.



La première aura trait à la chanson (mais oui) et tourisme, tandis que la seconde nous placera en orbite pour partir à la découverte de l’avenir du tourisme spatial.



Par ailleurs, à partir de la rentrée prochaine, la Rédaction de TourMaG.com, sous la responsabilité de Céline, va enrichir encore le contenu rédactionnel proposé à ses abonnés payants. Entre septembre et janvier, 3 dossiers thématiques et enquêtes de fond, seront dédiés au Club Abonnés.



Cette montée en charge va de paire avec notre ambition de diminuer progressivement la part de la publicité dans notre mix-produit, comme disent les marketeux, et d’être rémunérés pour la production de notre contenu journalistique.



La concentration du secteur qui se poursuit à cadence accélérée rend inéluctable ce virage, que la presse grand public a déjà largement amorcé. C’est aussi à ce prix que nous serons en mesure de préserver l’indépendance et la liberté de vous informer.