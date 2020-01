Booking.com lance CityBook, un guide de voyage digital

"Les données de l’appli pilote permettront ensuite à Booking.com de mieux comprendre les besoins des clients lorsqu’ils sont sur leur lieu de séjour. Les fonctionnalités et les contenus de CityBook qui auront été les plus plébiscités par les voyageurs seront par la suite intégrés à l’appli Booking.com traditionnelle"

Booking.com vient de lancer un nouveau produit test :. Il s’agit d’un guide numérique interactif dopé à l'intelligence artificielle qui suggère des idées de lieux et d’expériences, mais qui permet aussi d’organiser ses visites et de rechercher des itinéraires.Accessible via le site CityBook ou via une appli mobile à télécharger, ce guide est disponible en anglais depuis le 16 janvier 2020 pour les villes de. La solution sera lancé au cours des prochains mois àLes voyageurs peuvent ainsi y trouver des recommandations sur les activités incontournables des environs, découvrir des expériences, accéder à des réductions et des informations sur les monuments.Grâce à ce nouvel outil,explique un communiqué de presse.