Booking.com met en avant les établissements ayant des pratiques durables

La COP26 a fermé ses portes sur un flop.Alors que l'OMT et certains acteurs du tourisme ont ratifié la déclaration de Glasgow en faveur d'un tourisme plus durable, Booking.com a posé sa petite pierre à l'édifice.Le géant de la distribution en ligne a créé badge "Établissement Voyage Durable".Ce dernier sera apposé sur la fiche des établissements accueillant du public ayant mis en œuvre un ensemble de pratiques éco-responsables et peut s’appliquer à tout type d’établissement (appartements, chambres d’hôtes, maisons de vacances, hôtels, …).Selon le communiqué, l'indicateur se veut "" et un "" pour identifier un large éventail de séjours responsables, et ce quelle que soit leur destination.L'ensemble des points sélectionnés pour obtenir le badge sont détaillés (en anglais), dans ce document (cliquez ici).