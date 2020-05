Bordeaux : programme provisoire des vols jusqu'en juillet 2020

Bordeaux - Paris Charles-de-Gaulle – Air France



Du 11 au 31 mai : vols les lundi et vendredi

Du 1 au 7 juin : vols les lundi, mardi, vendredi et dimanche

Du 8 au 14 juin : vol quotidien

A compter du 15 juin : vol bi-quotidien



Bordeaux - Amsterdam – KLM

A partir du 1er juin : vol quotidien



Bordeaux - Lyon – Air France

A partir du 8 juin : vol les lundi, vendredi et dimanche



Bordeaux - Brest – Chalair

A partir du 8 juin : vol les lundi et mercredi



Bordeaux - Montpellier – Chalair

A partir du 15 juin : vol les lundi et mercredi



Bordeaux - Lisbonne – TAP

A partir du 1er juillet : 1 vol quotidien