Bretagne : Moncontour, un passé de ville-centre au patrimoine splendide

Des exemples ? Les demeures de la place Penthièvre ; celles des rues du Temple et des Dames ; les deux maisons de la rue du Docteur Sagory ; celles à colombages du Martray, place où étaient exposés les condamnés à mort ; l’hôtel Clézieux ; l’ancien hôtel Vieillet-Dufrêche ; l’hôtel de Kerjégu (17e s., actuel Hôtel de Ville).



Même l’église Saint-Mathurin, aux influences italiennes et flamandes, témoigne de la richesse de la ville. Ses vitraux du 16e s. sont parmi les plus beaux de Bretagne.



Stimulée par le tourisme culturel et soucieuse de protéger son patrimoine, Moncontour a fait enterrer les lignes électriques et interdit les enseignes lumineuses.



Le soir, les remparts s’illuminent de lumières colorées.