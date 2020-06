Bretagne le plus grand littoral de France

Tournée vers la mer, la jolie ville de Douarnenez compte quatre ports. Port de commerce d’où s’exportaient les toiles de la région au 16e siècle. Ports de pêche , haut lieu de la sardine au 19e siècle. De son passé subsistent des maisons anciennes, des églises et des ateliers et de petites maisons de pêcheurs. Hier rythmés par l’activité des chalutiers et des conserveries, les quais aux façades colorées sont maintenant occupés par de nombreux cafés, brasseries et terrasses de restaurants.



Pour voir d’authentiques bateaux et gréements du monde entier, c’est au Port-Musée qu’il faut aller ! Il jouxte Port-Rhu, le plus ancien port de la ville. Dans le bassin à flots, cinq bateaux à l’amarre sont ouverts à la visite. Un langoustier, une gabare, un remorqueur anglais, une barge et un caboteur norvégien. Les enfants adorent y jouer les capitaines.



Face au port-musée et au port de plaisance, l’île Tristan dévoile de multiples visages. Accessible à marée basse en visite guidée ce bout de terre abrite un exotique jardin botanique, d’inattendus vergers, des vestiges de fortifications et une maison de princesses. Un butin y serait toujours enfoui !



Un panorama magnifique, c’est aussi ce qu’offre le hameau des Plomarch ! Il a inspiré de nombreux peintres et attire toujours les promeneurs. Entre pierres, pins et grèves, le site marie patrimoine naturel et archéologique. Ses maisons basses joliment restaurées abritaient autrefois les pêcheurs. La balade mène aux vestiges romains et tout au bout, à la merveilleuse plage du Ris. Par sa vaste étendue de sable fin elle est la plus grande des quatre plages de Douarnenez.



Dans le centre, la plage des Dames est plus familiale. Dans le quartier de Tréboul, la plage des Sables Blancs permet de pratiquer planches à voile, catamarans ou dériveurs. Reliée par un sentier côtier, la plage Saint-Jean garde un côté plus sauvage.