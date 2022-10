Business Travel, quelles pistes pour stimuler le marché de l’emploi ?

La formation reste un axe fort pour faire face à la pénurie de candidats et guerre des talents.



Selectour a noué un partenariat avec l’EPT et proposera un cursus dédié au business travel. Après, Paris, Lyon et Nantes, la formation sera proposée en distanciel.



De son côté, FCM Travel s’est rapproché d’une autre école, l’EFHT pour former 10 alternants.



« Ça bouge peut-être trop individuellement. Pourquoi ne pas mener une action collective pour se faire entendre sur le marché ? On pourrait peut-être discuter avec les écoles, pour permettre des vraies formations en place et proposer quelque chose de plus pérenne ? C’est aberrant qu’il y ait si peu de formations dédiées au secteur » , interroge Caroline Noizet, directrice des ressources humaines de FCM Travel France.



Autre action : promouvoir le business travel au sein des écoles de commerce. « Chez Egencia, on va chercher les ingénieurs et développeurs à la sortie de l’école. On promeut les stages et s’adaptent à leur besoin de 3, 6, 9 mois », poursuit Matthieu Champion, senior sales director chez Egencia.