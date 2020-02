CDS Groupe veut viser l'Europe grâce à IDI prend une participation de 15 millions d'euros

C'est une entreprise qui ne fait pas de bruit, mais qui trace un chemin de plus en plus solide dans l'industrie touristique.



En bientôt 20 ans d'existence, CDS Groupe a réussi à se tailler une belle part de marché en tant que centrale de réservation hôtelière, pour réaliser un chiffre d'affaires de 90 millions d'euros en 2019.



Et si tous les signaux sont au vert, la croissance a atteint 35% lors de l'exercice précédent, cela n'est pas passé inaperçu auprès des investisseurs.



En effet, IDI l’une des toutes premières sociétés d’investissement cotées en France vient de sortir le chéquier pour prendre une participation dans CDS Groupe. Contre 15 millions d'euros, IDI prend une participation minoritaire importante au côté du management qui reste majoritaire.



Ziad Minkara, Directeur Général de CDS Groupe, d’ajouter : " nous sommes ravis d’accueillir l’IDI au sein de CDS. Au-delà des valeurs partagées, nous ambitionnons de positionner ensemble CDS Groupe comme la market place de l’hôtellerie d’affaires en Europe. "