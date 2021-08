CWT : Bill Courtney nommé vice-président exécutif et directeur financier

Avant sa nomination, Bill Courtney a occupé le poste de directeur financier chez Starkey Hearing Technologies. Avant de rejoindre Starkey, il a occupé des postes de direction financière au niveau mondial chez Medtronic, Bank of America, Barclay's Bank, Best Buy Co. Inc. et Delta Airlines.



Bill est diplômé de l'université d'Elon et titulaire d'un MBA de la Joseph M. Katz Graduate School of Business de l'université de Pittsburgh.