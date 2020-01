CWT : Richard Thompson devient vice-président en charge de la culture d'entreprise

Après 3 ans " à transformer, façonner et mettre en œuvre avec succès la stratégie globale de communication des employés de CWT " Richard Thompson vient de voir ses prérogatives élargies.



Face à ce succès, CWT a décidé de nommer Richard Thompson vice-président de la communication interne et de la culture chez CWT. Par ce poste, il devra développer la culture de CWT, de l’engagement des employés, de la stratégie du personnel et de l’analyse RH.



Avec son équipe Richard Thompson devra accélérer les projets stratégiques " autour de la stratégie humaine, de la culture d’entreprise et de la communauté des employés, de la responsabilisation et de l’engagement des employés. En mettant particulièrement l’accent sur l’intégration de la culture d’entreprise et la formation des salariés. "



Auparavant basé à Paris, le nouveau vice-président va rejoindre le siège de CWT à Minneapolis.