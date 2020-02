Carte de fidélité, slogan, politique RSE... Logis Hotels se revendique «ETIK»

TourMaG.com - Quel est le rôle de la carte ETIK dans cette démarche ?



Karim Soleihavoup : Notre souhait est de susciter un dialogue entre hôtelier et consommateur. La carte induit une totale transparence et valorise ce qui est fait et ce vers quoi on tend, quels sont les efforts qui ont été faits et ceux qu’il faut faire, en respectant le rythme de chacun.



Le score RSE est disponible et tout est lisible : le nombre d’emplois locaux créés, les fournisseurs locaux ou pas, on veut aller vers la plus grande transparence avec des engagements clairs, démontrables, pragmatiques et adaptés à chacun.



C’est un indicateur évolutif puisqu’il est mis à jour au rythme des changements opérés dans l’établissement.

Nous sommes aussi dans une démarche de co-construction.



Les 250 000 porteurs de la carte ETIK sont engagés avec nous dans une démarche locale. Ils donnent leur avis sur telle ou telle action, font remonter des informations, on échange et on retravaille nos propositions en fonction de ce qu’ils nous disent. On essaie de rester cohérents et pour cela, on s’appuie sur eux.