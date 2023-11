Célébrations enchanteresses des 25 ans du Sun Siyam Vilu Reef et des 2 ans du Siyam World aux Maldives : un festin des sens

Les Maldives, souvent associées à des étendues de sable blanc et à des eaux turquoises, se sont transformées cette fois en une piste de danse géante, à l’occasion des deux ans du Siyam World , qui a ouvert en octobre 2021. Le DJ Tom Zanetti, une star internationale de la musique électronique, a mis le feu à la plage avec des rythmes hypnotiques qui ont fait vibrer tous les convives. Connu pour ses succès au sommet des charts, notamment son récent single "Didn't Know", Tom Zanetti compte plus de 20 millions de streams et 2,2 millions d'auditeurs mensuels sur Spotify, consolidant ainsi son statut de sensation musicale.L’inauguration de l’événement « Birthday Bash » le 28 octobre a inclus une série d’animations avec des danseurs de feu, des acrobates, et le groupe de rock maldivien "the Wood", dirigé par l'un des chanteurs les plus acclamés de l’industrie musicale aux Maldives. Les mix enivrants du DJ, chanteur, rappeur et producteur britannique Tom Zanetti, connu pour ses tubes tels que "Darlin'" et "You Want Me", ont permis de créer une atmosphère électrisante, parfaite pour faire la fête jusqu'au bout de la nuit. Pour une touche locale et authentique, le groupe de musique maldivien "The Wood" a apporté une ambiance unique à la soirée. Leurs mélodies traditionnelles aux sonorités exotiques ont fusionné harmonieusement avec les beats modernes du DJ Tom Zanetti, créant une expérience musicale inoubliable.