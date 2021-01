Celestyal Cruises dévoile la nouvelle date d'ouverture de sa saison 2021

La croisière est un secteur durablement pénalisé par la covid-19.Face des restrictions de plus en plus nombreuses et sévères, Celestyal Cruises a décidé la date de sa reprise.Par ailleurs, Celestyal a annoncé qu'elle déplacera ses opérations pour ses croisières Emblématique mer Égée du port du Pirée (Athènes) vers le port et la marina de Lavrion (Athènes), situé à 25 kilomètres de l'aéroport d'Athènes et à distance égale en voiture du port du Pirée, depuis le centre-ville.La première croisière "Emblématique mer Égée" de quatre nuits prendra le large le 26 avril tandis que les croisières "Emblématique mer Égée" de trois nuits débuteront désormais le 30 avril.