Celestyal Cruises présente son programme pour la saison à venir

Autour d’un buffet raffiné préparé par le maitre des lieux le célèbre chef Andréas Mavrommatis, le Directeur Commercial Leslie Peden et la Responsable des relations publiques Frosso Zarouela ont voulu en préambule saluer la remarquable dynamique du marché français depuis plusieurs années et même en période de pandémie. « Les Français aiment la Grèce et les croisières »



Prenant le relais, Christella Giorgis, et Valérie Thery, respectivement Country Manager et Business Development Manager pour France, Belgique et Luxembourg ont dévoilé une dizaine d’itinéraires au départ d’Athènes allant de 3 à 19 nuits.



Les bateaux d’une capacité de 1200 passagers naviguent dans la mer Egée bien sûr et certaines croisières s’étendent jusqu’à Alexandrie et Istanbul.



Des itinéraires avec des destinations phares et aux intitulés évocateurs comme : « Idyllique mer Égée », « Éclectique mer Égée » et « Trois Continents ».